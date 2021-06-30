В ЄС погодили нові санкції за Крим щодо Росії, - журналіст
За інформацією журналіста Рікарда Йозвяка, 13 липня ЄС накладе нові санкції на РФ за окупацію Криму
Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у Twitter.
"Посли ЄС дали зелене світло економічних санкцій щодо Росії, як і очікувалося. (Санкції, - ред.) Повинні прийняти на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 12 липня", - написав Йозвяк
- Нагадаємо, 29 червня представник Європейського Союзу по закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС продовжить тиснути санкціями на Росію через кібератаки та відмову співпрацювати щодо збиття рейсу MH17 над Донбасом
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