В Естонії на благодійному концерті зібрали понад €700 тис. для України

Про це повідомило посольство Естонії в Україні.



"Понад 700 тис. євро було зібрано під час благодійного концерту "Слава Україні", організованого естонськими музикантами та волонтерами в Таллінні", - йдеться у дописі.



"Ми поділяємо біль тисяч людей, які були вбиті, і мільйонів, які виїхали", - сказав президент Естонії Алар Каріс.



Зібрані пожертви будуть спрямовані на купівлю автомобілів швидкої допомоги та мікроавтобусів, оснащення їх необхідними речами та негайного відправлення в міста, де ця допомога терміново потрібна.

