В Естонії на благодійному концерті зібрали понад €700 тис. для України
На благодійному концерті в Таллінні зібрали понад €700 тисяч для допомоги Україні
Про це повідомило посольство Естонії в Україні.
"Понад 700 тис. євро було зібрано під час благодійного концерту "Слава Україні", організованого естонськими музикантами та волонтерами в Таллінні", - йдеться у дописі.
"Ми поділяємо біль тисяч людей, які були вбиті, і мільйонів, які виїхали", - сказав президент Естонії Алар Каріс.
Зібрані пожертви будуть спрямовані на купівлю автомобілів швидкої допомоги та мікроавтобусів, оснащення їх необхідними речами та негайного відправлення в міста, де ця допомога терміново потрібна.
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