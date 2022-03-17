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В Естонії на благодійному концерті зібрали понад €700 тис. для України

17 березня, 2022 четвер
16:07
Світ

На благодійному концерті в Таллінні зібрали понад €700 тисяч для допомоги Україні

Про це повідомило посольство Естонії в Україні.

"Понад 700 тис. євро було зібрано під час благодійного концерту "Слава Україні", організованого естонськими музикантами та волонтерами в Таллінні", - йдеться у дописі.

"Ми поділяємо біль тисяч людей, які були вбиті, і мільйонів, які виїхали", - сказав президент Естонії Алар Каріс.

Зібрані пожертви будуть спрямовані на купівлю автомобілів швидкої допомоги та мікроавтобусів, оснащення їх необхідними речами та негайного відправлення в міста, де ця допомога терміново потрібна.
 



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Естонія
допомога Україні
благодійний вечір
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