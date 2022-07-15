В Естонії планують призупинити дію дозволів на зброю для росіян та білорусів
Новий уряд Естонії у рамках умов коаліційної угоди збирається визнати дозволи на носіння зброї недійсними для росіян та білорусів
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Postimees.
Згідно з опублікованою коаліційною угодою від 15 липня, дозволи на зброю громадян Росії та Білорусі будуть визнані недійсними, а їх подальша видача – припинена.
Як передає Європейська Правда, на початку весни фракції "Вітчизна" та Консервативної народної партії (EKRE) представили законопроєкт того ж змісту, в якому призупинення дії ліцензій на зброю обґрунтовувалася загрозою безпеці Естонії.
До позиції політиків приєдналися також Естонський союз власників зброї та Асоціація офіцерів у відставці.
Тоді віцеканцлер з внутрішньої безпеки, правоохоронної діяльності та міграційної політики естонського міністерства внутрішніх справ Вейко Коммусаар зазначив, що призупинення дії ліцензій на зброю оцінюватиметься в індивідуальному порядку, як це було і раніше. Він також посилався на демократичні підвалини країни.
Водночас пункт про дозвіл на зброю для громадян Російської Федерації та Білорусі включений до чинної коаліційної угоди між Партією реформ, "Вітчизною" та Соціал-демократичною партією.
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