Про це інформує Європейська Правда з посиланням на ERR.

Повідомляється, що естонку Герлі Мутсо засудили до 8,5 років позбавлення волі через співпрацю із китайською розвідкою проти інтересів Естонії.

Окружний суд Хар’ю дійшов висновку, що Мутсо свідомо та добровільно пішла на контакт з військовою розвідкою КНР і допомагала у розвідувальній діяльності. У якості винагороди жінка отримала від китайської розвідки понад €21 тис.



Крім того, естонку звинуватили у незаконному поводженні з невеликою кількістю наркотичних речовин.



Зокрема Герлі Мутсо засудили за змову проти інтересів Естонії (до 4 років і 6 місяців позбавлення волі), за шпигунство і підтримку шпигунської діяльності проти Естонії (до 8 років і 6 місяців), та за злочин, пов’язаний з наркотиками (6 місяців позбавлення волі).



Суд врахував, що злочинниця раніше не була судимою, але врахував як обтяжувальну обставину умисність, усвідомленість і тривалість співпраці з китайською розвідкою, яка припинилася тільки після втручання правоохоронців.





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