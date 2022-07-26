Про це пише Європейська Правда з посиланням на ERR.

Мер заявила, що керівництво Нарви не мало планів прибирати танк з публічного простору, чи перефарбовувати його у рожевий - як запропонували у редакційній статті журналісти Eesti Päevaleh. Крім того, місто не має наміру переміщувати памʼятник у фортецю Нарви, "оскільки танк - з іншої історичної епохи і був би там не на своєму місці".

"Цей танк зараз - не найбільша проблема в Естонії і у Нарві. Опалення, ціни на електроенергію, ситуація на ринку праці, освіта - інших питань для нашої уваги вистачає", - сказала Райк.

Крім того, мер зазначила, що петицію про референдум у місті щодо подальшої долі танка, на підтримку якої зараз збирають підписи, влада також візьме до уваги. Водночас за її словами проводити таке опитування наразі було би недоцільно, тому що "результат зрозумілий заздалегідь" і для проросійських жителів Нарви це важливий символ, який вони пов’язують із звільненням Естонії від нацистських військ.

Райк зауважила також, що, окрім танка, у Нарві розташовані ще два десятки радянських пам’ятників, і обговорення щодо подальшої долі деяких із них можливо більш на часі.

Мер пригадала також слова прем’єрки Каї Каллас про те, що РФ завжди використовувала напругу й розкол у суспільстві на свою користь, коли готувала агресію проти якоїсь країни. На її думку, якщо громадяни Естонії будуть займатися з’ясуванням стосунків між собою, то будуть вразливішими.

Райк також запевнила, що чекає чіткого сигналу від уряду Естонії і профільних міністерств щодо того, як бути з радянськими пам’ятниками.

Як передає Європейська Правда, Нарва - найбільше переважно російськомовне місто в Естонії і розташоване фактично на кордоні з РФ. Переважна більшість жителів (понад 80%) - етнічні росіяни, близько 36% мають російське громадянство.