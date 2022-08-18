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В Європарламенті просять Єврокомісію заборонити екстрадицію до Росії

18 серпня, 2022 четвер
12:07
Світ Європарламент

Депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев закликав Європейську комісію дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції із ЄС до Росії

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на лист депутата Європарламенту від Болгарії Радана Канева до президента Європарламенту Роберти Мецоли.

Цей крок спрямований на запобігання екстрадиції до Росії Алексєя Алчина, громадянина Росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Він, ймовірно, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

"Усі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями, а будь-якому громадянинові Росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, загрожують не лише тортури, приниження та нелюдське поводження, а й навіть загрожує дієвий, якщо не офіційно винесений, смертний вирок", - написав Канев у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Депутат закликав Комісію дати чітку рекомендацію всім державам-членам призупинити всі поточні та майбутні процедури екстрадиції громадян Росії, особливо у тих випадках, коли ці громадяни виступають проти режиму в Кремлі.

Ініціатива зараз збирає підписи серед депутатів Європарламенту.

Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.

  • 16 серпня президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити кордони для громадян Росії, наполягаючи, що це єдиний спосіб дати їм відчути відповідальність за дії російського керівництва та підштовхнути російського лідера Володимира Путіна до припинення війни.

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