"Єдиний спосіб, щоб вони зрозуміли": Зеленський про необхідність закрити для росіян кордони країн Заходу

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Washington Post.

"Я від початку казав, що, на мою думку, найважливіші санкції - закрити кордони, тому що вони зазіхають на чужі території. Нехай живуть у своєму світі, доки не змінять світогляд. Варто закривати кордони і накладати ембарго на енергоресурси, все інше - це слабші заходи", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що зараз фактично всі росіяни, незалежно від того, якої вони думки про війну РФ проти України, можуть їздити за кордон, їхні діти можуть там навчатися.

Зеленський також висловив переконання, що росіяни повинні нести відповідальність за те, яку обрали владу.

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"Вони обрали цих людей і зараз не борються з ними, їхньою політикою, не критикують їх. Росіяни, які публічно висловлюються проти війни - це поодинокі випадки, і ці люди за ґратами…. Ви ж хотіли цієї ізоляції, хіба ні? Ви розповідаєте всьому світу, що він буде жити за вашими правилами. Так їдьте додому і живіть там", - сказав Зеленський.

Закриття кордонів для росіян президент України назвав єдиним способом вплинути на Путіна.

"Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Тому що єдиний страх, який він знає - страх за власне життя. А його життя залежить від того, чи відчуває він загрозу від власного населення. Ніхто інший не загрожує йому… Коли настрої населення почнуть тиснути на його рішення - тоді будуть результати. Тоді війна закінчиться… Просто закрийте кордони на рік - і побачите результат", - сказав Зеленський.

11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів. Того ж дня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.

14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може підштовхнути росіян до бунту.

Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

16 серпня МЗС Фінляндії заявило, що видаватиме росіянам значно менше віз - пріоритетно для тих, хто приїжджає в країну за сімейними обставинами або для роботи.

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