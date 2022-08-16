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МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам

16 серпня, 2022 вiвторок
17:58
війна з Росією Фінляндія

МЗС Фінляндії видаватиме росіянам значно менше віз - пріоритетно для тих, хто приїжджає в країну за сімейними обставинами або для роботи

Про це повідомили на сайті Yle. 

Уряд вирішив значно скоротити кількість російських туристичних віз для росіян. Окрім цього, Фінляндія також підтримує припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

"Після коронавірусу помітно збільшення турпотоку з Росії, в той час, коли ми намагаємося допомогти українським біженцям. Це недоречно, що Фінляндія стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі", - зазначив міністр закордонних справ країни Пеккі Хаавісто.

Для скорочення кількість віз Фінляндія вирішила обмежити прийом заявок за часом. Наприклад, як пояснив Хаавісто, можуть виділити лише один день на тиждень для подачі заяв росіян на туристичну візу. У свою чергу це сповільнить процес видачі документів.

  • 8 серпня премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
  • 16 серпня Кулеба заявив, що ключовими є рішення Фінляндії, Польщі та країн Балтії у повному скасуванні віз для росіян.

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