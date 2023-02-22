Про це інформує міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам", – написав міністр.

Уточнюється, що трофейну техніку побачать 24 лютого в Німеччині, Литві, Латвії та Естонії.

Резніков наголосив, що ворожі танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів.

"Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою", – додав міністр.

Улітку перші експонати побачили у Польщі та Чехії.

Також міністр оборони наголосив, що вже найближчим часом ми отримаємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами.