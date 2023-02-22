В Європу доставлять російські танки, які українські бійці захопили під час війни з РФ
На річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейці побачать російські танки, які захопили наші бійці. У ніч на 22 лютого трофейну техніку відправили до чотирьох країн ЄС
Про це інформує міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам", – написав міністр.
Уточнюється, що трофейну техніку побачать 24 лютого в Німеччині, Литві, Латвії та Естонії.
Резніков наголосив, що ворожі танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів.
"Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою", – додав міністр.
Улітку перші експонати побачили у Польщі та Чехії.
Також міністр оборони наголосив, що вже найближчим часом ми отримаємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами.
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