В Гаазі розслідуватимуть фінансування їхніх політиків Росією
В Нідерландах більшість депутатів проголосували за розслідування стосовно політиків і партій, які ймовірно могли фінансуватися Росією
Це питання обговорювалося в Гаазі, під час дебатів в парламенті щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє «Укрінформ» передає «Еспресо».
Депутати доручили Рахунковій Палаті найближчим часом розслідувати чи отримують фінансування з Росії якісь нідерландські партії та окремі політики. А якщо отримують, то яким чином.
Цю вимогу підтримали всі політичні сили країни, окрім ультраправої PVV (Партія свободи), а також FVD («Форум за демократію»), яких час від часу критикують за проросійські погляди. Після нападу Росії на України лідер FVD Тьєррі Боде відмовився засуджувати дії Росії.
- Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме вторгнення Росії в Україну
- Україна направила позов проти Росії в Гаагу
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе