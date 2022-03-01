Це питання обговорювалося в Гаазі, під час дебатів в парламенті щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє «Укрінформ» передає «Еспресо».

Депутати доручили Рахунковій Палаті найближчим часом розслідувати чи отримують фінансування з Росії якісь нідерландські партії та окремі політики. А якщо отримують, то яким чином.

Цю вимогу підтримали всі політичні сили країни, окрім ультраправої PVV (Партія свободи), а також FVD («Форум за демократію»), яких час від часу критикують за проросійські погляди. Після нападу Росії на України лідер FVD Тьєррі Боде відмовився засуджувати дії Росії.

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