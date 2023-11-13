В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
В Індії обвалився тунель у штаті Уттаракханд - вже другу добу 40 робітників заблоковані під землею, рятувальники передають їм кисень та їжу через компресійну трубу
Про це пише Reuters.
Зазначається, що тунель, який будувався на національному шосе, що є частиною маршруту індуїстського паломництва, провалився близько 5:30 ранку в неділю.
Станом на сьогодні робітники перебувають під завалами вже 35 годин. Рятувальникам вдалося встановити контакт з ними.
"Сили з надання допомоги прибирають уламки - незабаром ми виведемо всіх робітників", - сказав Reuters начальник поліції штату Ашок Кумар. Він також зазначив, що причина аварії наразі невідома.
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