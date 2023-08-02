В Індії на виробництві сиропу від кашлю, який пов'язують зі смертями дітей у Камеруні, знайшли порушення
В Індії знайшли порушення пов'язані з виробництвом і лабораторними практиками у виробника ліків Riemann Labs, чий сироп від кашлю пов'язують зі смертями дітей у Камеруні
Про це інформує Reuters, посилаючись на слова чиновника з департаменту охорони здоров'я.
Зазначається, що влада посилила перевірки виробників сиропів від кашлю, зроблених в Індії, після інформації про те, що вони пов'язані зі смертями десятків дітей за кордоном.
Відповідальний за контроль за лікарськими засобами Судам Кхаде повідомив, що регулятор перевірив виробництво Riemann Labs в штаті Мадхья-Прадеш і виявив недоліки.
"Були виявлені деякі порушення належної виробничої практики та належної лабораторної практики", - сказав Кхаде, не уточнивши, в чому саме вони полягали.
Він додав, що зразки всієї продукції компанії відправили на тестування. Подальші заходи будуть визначені на основі результатів. Наразі Riemann Labs отримала вказівку припинити виробництво.
Виробник ліків Riemann Labs вже четвертий індійський виробник сиропів від кашлю, який припинив роботу після того, як регуляторні органи виявили недоліки. Його представники відмовились від коментарів.
- В Камеруні загинули щонайменше шестеро дітей. Влада пов'язує їх смерть з вживання сиропу від кашлю з однієї партії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.84
Купівля 36.84Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе