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В Індії на виробництві сиропу від кашлю, який пов'язують зі смертями дітей у Камеруні, знайшли порушення

2 серпня, 2023 середа
10:53
Світ сироп від кашлю

В Індії знайшли порушення пов'язані з виробництвом і лабораторними практиками у виробника ліків Riemann Labs, чий сироп від кашлю пов'язують зі смертями дітей у Камеруні

Про це інформує Reuters, посилаючись на слова чиновника з департаменту охорони здоров'я. 

Зазначається, що влада посилила перевірки виробників сиропів від кашлю, зроблених в Індії, після інформації про те, що вони пов'язані зі смертями десятків дітей за кордоном. 

Відповідальний за контроль за лікарськими засобами Судам Кхаде повідомив, що регулятор перевірив виробництво Riemann Labs в штаті Мадхья-Прадеш і виявив недоліки. 

"Були виявлені деякі порушення належної виробничої практики та належної лабораторної практики", - сказав Кхаде, не уточнивши, в чому саме вони полягали. 

Він додав, що зразки всієї продукції компанії відправили на тестування. Подальші заходи будуть визначені на основі результатів. Наразі Riemann Labs отримала вказівку припинити виробництво. 

Виробник ліків Riemann Labs вже четвертий індійський виробник сиропів від кашлю, який припинив роботу після того, як регуляторні органи виявили недоліки. Його представники відмовились від коментарів. 

  • В Камеруні загинули щонайменше шестеро дітей. Влада пов'язує їх смерть з вживання сиропу від кашлю з однієї партії. 

Здоров'я
Індія
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