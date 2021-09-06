В Індії створять новий препарат для лікування коронавірусу

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що ліки планують випустити до кінця місяця під торговою маркою Tocira. Виробляти препарат будуть на заводі в Хайдарабаді.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час відновлення і знижує потребу в штучній вентиляції легенів", - пишуть у компанії.