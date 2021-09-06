В Індії створять новий препарат для лікування коронавірусу
Індійська компанія Hetero отримала дозвіл від органів охорони здоров'я на екстрене створення генеричної версії препарату Roche Holding AG'S (ROG.S)
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що ліки планують випустити до кінця місяця під торговою маркою Tocira. Виробляти препарат будуть на заводі в Хайдарабаді.
"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час відновлення і знижує потребу в штучній вентиляції легенів", - пишуть у компанії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе