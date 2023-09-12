В Індії зафіксували спалах вірусу Ніпах, проти якого не існує вакцини: дві людини померло

Про це інформує Press Trust of India.

"Дві смерті, зареєстровані в районі Кожікоде в Кералі, були спричинені вірусом Ніпах. Відправлено групу експертів, щоб проаналізувати ситуацію та допомогти уряду штату", - зазначив міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія.

У місті Кожікоде у понеділок сталися дві так звані неприродні смерті від лихоманки. Один з померлих мав родичів, які також потрапили до відділення інтенсивної терапії. Лікарі з’ясували, що причиною смертей був вірус Ніпах.

Влада запевняє, що немає приводу для паніки, оскільки всі, хто контактував з померлими, ізольовані й лікуються. Однак, уряд штату радить громадянам носити маски на вулиці як профілактичний захід.

Повідомляється, що вперше вірус Ніпах виявили у 1998 році в Малайзії. З того часу спалахи хвороби час від часу трапляються в Азії.

Вірус спричиняє запалення мозку та важкі респіраторні симптоми. Наразі вакцини проти нього не існує, у 70% випадків хвороба закінчується смертю. Вважається, що джерелом зараження є крилані - великі кажани, які називають летючими лисицями.