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Дезінфекція в Парижі: місто намагаються очистити від тигрових комарів, здатних переносити вірус Зіка та лихоманку денге

1 вересня, 2023 п'ятниця
07:59
Світ Коронавірус

Органи охорони здоров’я вперше провели фумігацію в столиці Франції, оскільки тигрові комарі, що переносять вірус Зіка та лихоманку денге, все більше ширяться північно-східною Європою, через прискорену зміну клімату

Про це повідомляє The Guardian.

Це є регулярним явищем, яке стає все більш поширеними у тропічних містах і в Європі, оскільки тигровий комар, який переносить віруси денге, чикунгунья та вірус Зіка, все більше поширюється зі своєї рідної Південно-Східної Азії.

Тож у Парижі перекривали дороги, а людей просили залишатися вдома, оскільки підрядники з боротьби зі шкідниками розпилювали інсектициди на дерева, зелені зони та інші місця розмноження комарів.

Регіональний орган охорони здоров'я столиці повідомив, що територія, призначена для фумігації, була на площі 150 метрів навколо будинку людини, яка заразилася лихоманкою денге під час подорожі.

"Це було перше в Парижі, але це не перше у Франції. Південь Франції вже кілька років страждає від тигрових комарів", - сказала заступник мера Парижа Анн Суріс, яка відповідає за політику охорони здоров’я.

Друга операція з очищення була запланована в ніч на п'ятницю, 1 вересня, в передмісті Коломб на північному сході від центру Парижа після того, як ще одна людина захворіла на лихоманку денге після повернення з-за кордону.

"Ці операції проводяться, щоб зменшити ризик передачі лихоманки денге після виявлення випадку", - йдеться в повідомленні.

Міська влада намагалася запобігти розвитку ланцюга передачі в регіоні Парижа, де проживає приблизно 12 мільйонів людей.

Зазначається, що тигровий комар, також відомий як Aedes albopictus, поширився у південній Європі в першому десятилітті цього століття і з того часу швидко поширився на Північ, закріпившись у Франції, Німеччині та Швейцарії. Експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що його стало багато на континенті через зміну клімату, оскільки тепла погода скоротила інкубаційний період для його яєць, а зими вже недостатньо холодні, щоб знищити шкідників.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, вид комара зараз присутній у 71 з 96 районах на материку, навіть розташованих поблизу північного узбережжя Ла-Маншу.

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Франція
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