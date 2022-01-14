В Індонезії дозволили COVID-таблетки Merck для екстренного використання

Про це заявила Служба з продовольства та медикаментів, передає Reuters.



Міністр охорони здоров'я Індонезії повідомила, що Індонезія вже отримала партію з 400 тис. таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" виробництва компанії Merck. Адже країна схвалила екстрене вживання пігулок.



Довідка: "Молнупіравір", тобто антивірусний пероральний препарат, рекомендують вживати якомога швидше після позитивного аналізу на COVID-19 та протягом п'яти перших днів виражених симптомів. Це перші ліки від коронавірусу перорального застосування, яким дали дозвіл на використання.

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