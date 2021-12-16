Данія стала першою країною ЄС, яка схвалила пігулки від COVID-19

Про це повідомляє Reuters.

Застосування препарату стосується пацієнтів з групи ризику, зокрема людей похилого віку.

"Ми вважаємо, що переваги лікування (за допомогою "Молнупавіру" – ред.) переважають недоліки для тих пацієнтів, які найбільше ризикують серйозно захворіти на COVID-19", - повідомив головний лікар Управління охорони здоров'я Кірстін Молл Харбо.

Данія стала першою країною у Євросоюзі, яка схвалила подібні пігулки.

Зазначається, що пігулки слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

Розробник заявляє, що за даними випробувань, препарат удвічі знижує ймовірність госпіталізації або смерті при COVID-19.

Нагадаємо, у листопаді Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck.

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