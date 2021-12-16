Данія стала першою країною ЄС, яка схвалила пігулки від COVID-19
У Данії схвалено застосування пігулок для лікування COVID-19 "Молнупіравір" компанії Merck
Про це повідомляє Reuters.
Застосування препарату стосується пацієнтів з групи ризику, зокрема людей похилого віку.
"Ми вважаємо, що переваги лікування (за допомогою "Молнупавіру" – ред.) переважають недоліки для тих пацієнтів, які найбільше ризикують серйозно захворіти на COVID-19", - повідомив головний лікар Управління охорони здоров'я Кірстін Молл Харбо.
Данія стала першою країною у Євросоюзі, яка схвалила подібні пігулки.
Зазначається, що пігулки слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.
Розробник заявляє, що за даними випробувань, препарат удвічі знижує ймовірність госпіталізації або смерті при COVID-19.
- Нагадаємо, у листопаді Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck.
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