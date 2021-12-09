В Instagram планують повернути хронологічну стрічку

Про це повідомляє The Verge.



У середу, 8 грудня, Моссері заявив, що компанія працює над поверненням стрічки, яка показуватиме публікації користувачів у хронологічному порядку.



Наразі в Instagram стрічка формується за допомогою алгоритму, який сортує публікації на основі вподобань користувачів.



Алгоритмічно відсортована стрічка новин у соцмережі була представлена у 2016 році, а потім оновлена у 2017 році. Вона використовує AI (штучний інтелект) для формування стрічки на основі активності користувачів, що на думку керівництва компанії, робить її більш персоналізованою.



За весь час існування алгоритмічної стрічки більшість користувачів соцмережі висловлювали своє невдоволення, надаючи перевагу стрічці, яка показує пости у порядку їх публікації. Проте досі представники компанії захищали своє рішення про перехід на алгоритмічну стрічку.



Наразі в Сенаті США проводять слухання через звинувачення керівництва Instagram у нібито тому, що їм було відомо про можливість соцмережі стати "токсичною" для підлітків.

7 грудня Instagram посилив заходи для захисту підлітків і запустив функцію "Зроби перерву" у США, Великій Британії, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.