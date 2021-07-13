В Іраку трагедія: вибухнув кисневий балон у ковідній лікарні, загинуло 66 людей
Вдруге за три місяці в Іраку вибухнув балон з киснем для хворих на коронавірус. Наразі 12 людей вважаються зниклими безвісти, понад 100 отримали опіки та травми від вибуху
Про це пише Reuters.
Наразі кількість жертв від вибуху кисневого балону піднялась до 66 осіб.
Понад100 інших людей отримали поранення внаслідок полум'я, яке, як показало розслідування, розпочалось, коли іскри з несправної електропроводки поширилися на кисневий балон, який потім вибухнув, повідомили органи поліції та цивільної оборони.
Рятувальні бригади використовували будівельний кран для видалення обгорілих та розтоплених решток частини міської лікарні Аль-Хуссен, де лікували хворих на COVID-19.
"У лікарні була відсутня протипожежна система або навіть проста пожежна сигналізація", - заявив журналістам працівник лікарні, який побажав залишитись неназваним.
- У квітні під час подібного вибуху в багдадській ковідній лікарні загинуло щонайменше 82 та 110 постраждало.
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