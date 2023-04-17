В Ірані винесли вироки 10 військовослужбовцям у справі збиття літака МАУ

Про це інформує сайт судової влади Mizan Online.

Зазначають, що десятьох військовослужбовців визнали винними у катастрофі з літаком МАУ, унаслідок якої загинули 176 людей.

Так одного з командирів засудили до 13 років ув'язнення. Три роки йому дали за звинуваченням у командування вбивством пасажирів українського літака. Ще 10 років - найвищу міру покарання - присудили у зв'язку зі скасуванням наказу про сповіщення та зі ступенем наслідків цієї дії.

Обвинувачуваного зобов'язали виплатити компенсацію батькам, які вимагали цього. Суд також розглянув додаткове покарання для підсудного.

Ще дев'ятьох фігурантів справи засудили на строк від одного до трьох років позбавлення волі. Окремі цього суд розглянув також додаткові покарання для обвинувачених.

Зазначають, що рішення, винесене в цій справі, є попереднім. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж 20 днів.

Загалом у цій справі провели 20 судових засідань. Під час них 117 позивачів зареєстрували свої скарги, 55 виступили та зачитали законопроєкт у судових засіданнях. Також 20 адвокатів подавали позивачів, їх скарги і відповідні докази.