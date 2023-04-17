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В Ірані винесли вироки 10 військовослужбовцям у справі збиття літака МАУ

17 квітня, 2023 понедiлок
00:11
Світ катастрофа літака МАУ в Ірані

Іранський суд засудив до ув'язнення десятьох військовослужбовців у зв'язку з катастрофою пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році

Про це інформує сайт судової влади Mizan Online.

Зазначають, що десятьох військовослужбовців визнали винними у катастрофі з літаком МАУ, унаслідок якої загинули 176 людей.

Так одного з командирів засудили до 13 років ув'язнення. Три роки йому дали за звинуваченням у командування вбивством пасажирів українського літака. Ще 10 років - найвищу міру покарання - присудили у зв'язку зі скасуванням наказу про сповіщення та зі ступенем наслідків цієї дії.

Обвинувачуваного зобов'язали виплатити компенсацію батькам, які вимагали цього. Суд також розглянув додаткове покарання для підсудного.

Ще дев'ятьох фігурантів справи засудили на строк від одного до трьох років позбавлення волі. Окремі цього суд розглянув також додаткові покарання для обвинувачених.

Зазначають, що рішення, винесене в цій справі, є попереднім. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж 20 днів.

Загалом у цій справі провели 20 судових засідань. Під час них 117 позивачів зареєстрували свої скарги, 55 виступили та зачитали законопроєкт у судових засіданнях. Також 20 адвокатів подавали позивачів, їх скарги і відповідні докази.

  • Літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.
  • 18 липня 2020 року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". У січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.
  • 10 лютого 2021 року стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака МАУ.
  • 17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном, Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій". 
  • Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.
  • 25 листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752. 6 січня 2022 року стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з міжнародною групою.
  • 8 січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту.

Україна
Іран
МАУ
авіакатастрофа
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