Про це інформує Euractiv.

Зазначається, що до західного узбережжя Ірландії прибули 33 000 тонн українського зерна, які ще 5 серпня вирушили з порту Одеси. Ще два судна звідти попрямували до Туреччини та Великої Британії.

Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках липневої угоди про експорт зерна – Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини.

Пані посол України в Ірландії Лариса Герасько відвідала порт Фойнс у графстві Лімерік під час прибуття вантажу. За її словами, зерно допоможе "зняти тягар невизначеності" для ірландських фермерів.

Вона додала, що Україна виконає свої зобов’язання в рамках Ініціативи, але глобальна продовольча безпека залежатиме від виконання своїх обіцянок збоку Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb