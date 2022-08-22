В Ірландію вперше з початку повномасштабної війни прибуло судно з українським зерном
В Ірландію прибула перша з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну партія українського зерна обʼємом 33 000 тонн
Про це інформує Euractiv.
Зазначається, що до західного узбережжя Ірландії прибули 33 000 тонн українського зерна, які ще 5 серпня вирушили з порту Одеси. Ще два судна звідти попрямували до Туреччини та Великої Британії.
Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках липневої угоди про експорт зерна – Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини.
Пані посол України в Ірландії Лариса Герасько відвідала порт Фойнс у графстві Лімерік під час прибуття вантажу. За її словами, зерно допоможе "зняти тягар невизначеності" для ірландських фермерів.
Вона додала, що Україна виконає свої зобов’язання в рамках Ініціативи, але глобальна продовольча безпека залежатиме від виконання своїх обіцянок збоку Росії.
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