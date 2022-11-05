В Іспанії вилучили найбільшу у світі партію марихуани вартістю 64 млн євро
Іспанська поліція вилучила 32 тонни розфасованої марихуани вуличною вартістю щонайменше 64 мільйони євро, що є найбільшою кількістю, коли-небудь знайденою в Іспанії або на міжнародному рівні
Про це повідомило видання Reuters.
Відомо, що поліція провела ряд рейдів на фермах і виробничих підприємствах по всій Іспанії в рамках операції під назвою "Сади", в ході якої було заарештовано дев'ять чоловіків та 11 жінок, віком від 20 до 59 років.
"Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, знайдену до цього часу", - йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.
"Це було еквівалентно приблизно 1,1 мільйонам рослин", – додали правоохоронці.
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Окрім цього, поліція заявила, що банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх і відправляла в різні частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.
Повідомляється, що банда була затримана в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але деталі операції були оприлюднені лише в суботу, 5 листопада.
- 1 листопада в Івано-Франківську затримали 42-річного місцевого наркодилера, який за збуту марихуану може сісти на 10 років.
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