Таїланд легалізував вирощування та споживання маріхуанни
Країна стала першою державою в Азії, яка легалізувала цю наркотичну речовину
Про це повідомляє Reuters.
Стало відомо, що 9 червня Таїланд офіційно легалізував вирощування та споживання марихуани у продуктах харчуваннях. Країна стала першою державою в Азії, яка це зробила.
Легалізація відбулася з метою розвитку сільського господарства та туристичного сектору. Зазначається також, що куріння марихуани все ще забороняється законом.
Так, на порушників можуть подати скаргу, і тоді їм загрожуватиме 3 місяці позбавлення волі та штраф у розмірі 25 тис. бат (близько 15 тис. грн).
Крім того, зберігання та продаж екстрактів канабісу, що містять понад 0,2% його психоактивного інгредієнта, тетрагідроканабінолу (ТГК), також заборонено.
Виробники канабісу мають зареєструватися в державному застосунку PlookGanja або вирощувати рослину. За словами представника міністерства охорони здоров’я Пайсан Данкхум, у застосунку уже зареєструвалися майже 100 000 людей.
Міністерство охорони здоров’я Таїланду заявило, що схвалило 1181 продукт, включно з косметикою та харчовими продуктами, що містять екстракти канабісу. Влада очікує, що галузь заробить до 15 мільярдів бат ($435,16 млн) до 2026 року.
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