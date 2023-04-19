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В ISW назвали мету поїздки Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини

19 квітня, 2023 середа
07:46
Війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін здійснював візит до тимчасово окупованих регіонів України, аби визначити винних перед контрнаступом ЗСУ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. 

Зазначається, що Путін під час свого візиту до тимчасово окупованих Херсонської та Луганської областей продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського, кажуть аналітики.

"Візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів відпущення перед запланованим українським контрнаступом", - наголошують в Інституті.

Там російський президент вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.

Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоб обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна - як командира, який курує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх в успішному контрнаступі ЗСУ.

Також експерти відзначили, що Путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

"Показові зустрічі Путіна з Теплинським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля", - йдеться у звіті.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив Вагнера, повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Окрім того, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.

Інші ключові висновки ISW за 18 квітня:

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрілися 18 квітня в Москві для обговорення питань стратегічного партнерства і військового співробітництва
  • Державна дума Росії 18 квітня схвалила низку поправок до Кримінального кодексу, спрямованих на заохочення внутрішньої цензури та репресії проти російської громадськості
  • Російська влада затримала в Єкатеринбурзі 18 квітня російського фахівця зі зв'язків з громадськістю Ярослава Ширшикова, соратника затриманого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича
  • Центральний штаб російського "Безсмертного полку" оголосив про скасування щорічного маршу "Безсмертний полк" до Дня перемоги, ймовірно, у спробі зменшити суспільну дискусію про загиблих на війні
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове - Кремінна
  • Також вони продовжували утримувати позиції в Бахмуті та проводили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка - Донецьк
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують оборонну підготовку на півдні України
  • Кремль продовжує зусилля з інтеграції маріонеткових формувань з регулярними російськими військами
  • Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських цивільних осіб до Росії під виглядом надання медичної допомоги та реабілітації
  • Білорусь може розпочати економічну підтримку окупованої Росією Донецької області через систему патронажу

Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Запорізька область
Військові новини
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