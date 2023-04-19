Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Путін під час свого візиту до тимчасово окупованих Херсонської та Луганської областей продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського, кажуть аналітики.

"Візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів відпущення перед запланованим українським контрнаступом", - наголошують в Інституті.

Там російський президент вислухав доповіді командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача групою військ "Дніпро" генерал-полковника Олега Макаревича та інших неназваних воєначальників про ситуацію на південній частині фронту.

Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоб обговорити ситуацію на Луганському напрямку. Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна - як командира, який курує Луганський напрямок, щоб у разі провалу звинуватити їх в успішному контрнаступі ЗСУ.

Також експерти відзначили, що Путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

"Показові зустрічі Путіна з Теплинським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля", - йдеться у звіті.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив Вагнера, повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Окрім того, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.

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