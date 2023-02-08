Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В ISW пояснили, навіщо Газпром створить власну ПВК

В ISW пояснили, навіщо Газпром створить власну ПВК

8 лютого, 2023 середа
06:35
Світ Газпром

Газпром може створити власну приватну охоронну службу, щоб нормалізувати пов’язані з державою воєнізовані угруповання та підірвати недержавні ПВК

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

"Російська державна енергетична компанія "Газпром" може створити власну приватну охоронну службу, ймовірно, намагаючись нормалізувати пов’язані з державою воєнізовані угруповання та підірвати приватні військові компанії (ПВК)", - йдеться у повідомленні Інституту. 

Так, Головне управління військової розвідки України (ГУР) 7 лютого повідомило, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін дав доручення дочірній компанії Газпрому "Газпром нафта" створити приватну охоронну службу з 70% акцій статутного капіталу.

Прогнозуючи на те, що державні та приватні енергетичні компанії не є чимось незвичайним для захисту своїх активів, ГУР зазначила, що створення цього ПВК узгоджується з поточною напруженістю між Кремлем і фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним. 

Проте аналітики вважають, що Росія може використовувати ці сили безпеки Газпрому не для захисту російських енергетичних активів.

  • Раніше ISW наголошував на тому, що у Кремлі використали позов Євгена Пригожина проти журналіста Олексія Венедиктова, аби ще більше зменшити вплив власника ПВК Вагнера у РФ.
Росія
газ
війна з Росією
Читайте також:
ракетний удар по Львівщині
7 лютого, 2023 вiвторок
Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні
російські військові
7 лютого, 2023 вiвторок
В ISW пояснили, чому РФ поспішає з новим масштабним наступом в Україні
7 лютого, 2023 вiвторок
Україна має засоби для ударів вглиб території РФ, проти яких системи ППО безсилі, - Згурець
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 43.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 лютого
07:21
аерозольні гранати К-51
Біля Водяного росіяни скинули на позиції ЗСУ заборонені аерозольні гранати "К-51", - Генштаб
06:41
Джо Байден ООН
Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні
06:08
російські окупанти
ISW: Росія ставить нереалістичні терміни й не має бойової потужності, необхідної для проведення великого наступу
05:41
Діти
Україна повернула 128 дітей, яких загарбники вивезли до Росії
05:25
Польща
Польща планує надати Україні черговий пакет енергетичної допомоги
04:42
окупанти, орки
Терористи провели обшуки і затримали вірян ПЦУ, ГКЦУ і "Свідків Єгови" на тимчасово окупованих територіях
04:20
Данило Сікан (в центрі)
Футболіст "Шахтаря" Сікан вдарив росіянина у турецькому готелі, - ЗМІ
03:51
Знищений окупант
ЗСУ ліквідували рашиста, який глумився над прапором України, і є у базі "Миротворець", - офіцер Штефан
02:56
Ярослава Магучіх
"У мене це таке клеймо": легкоатлетці Магучіх пригадали фото з росіянкою Ласіцкене
02:29
Росіяни обманули українців, які були змушені виїхати з Херсонщини до Томської області, - ЦНС
01:43
Сауль Альварес та Дмитро Бівол (праворуч)
"Це єдиний бій, про який я думаю": найбагатший боксер світу заявив про бажання битись з росіянином
01:32
гривня
Росія посилила боротьбу з гривнею на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
01:27
Оновлено
вибух
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
01:22
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 33 росіян, танк і безпілотник
01:13
Юрій Бойко
Робоча група повторно розгляне можливість позбавити Бойка звання Героя України
01:05
Олександр Радченко
Помер колишній футболіст "Динамо" і збірної України Радченко
00:46
На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинула літня жінка
00:41
Віктор Вексельберг
У США соратника підсанкційного російського олігарха Вексельберга звинуватили в ухилянні від санкцій і відмиванні грошей
00:32
"Фламенгу" - "Аль-Хіляль", клубний чемпіонат світу
Визначився перший фіналіст клубного ЧС з футболу
00:13
путін та шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 лютого
00:10
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 7800
2023, вiвторок
7 лютого
23:57
Іван Баканов
СБУ завершила службове розслідування проти екскерівника Баканова, - народні депутати
23:49
ЗСУ
У Польщі готові щомісяця тренувати два батальйони ЗСУ
23:41
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни влучили ракетами по промисловому об'єкту в Харкові: шість прильотів, спалахнула пожежа
23:35
Олімпіада
П'ять скандинавських країн вимагають від МОК не повертати спортсменів з РФ та Білорусі на змагання
23:00
танк Leopard 1
Нідерланди, Данія та Німеччина домовились передати Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
22:52
міністр оборони Німеччини Пісторіус
Світ без Путіна був би кращим, – міністр оборони Німеччини Пісторіус
22:44
Франція
Сенат Франції закликав збільшити військову допомогу Україні
22:42
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нових очільників Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської ОВА
22:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна має засоби для здійснення ударів по території РФ на глибину до 1000 км. Колонка Сергія Згурця
22:34
Пожежа на заводі Лукойл
У Росії горів нафтопереробний завод компанії "Лукойл"
22:27
В окупованій Макіївці сильна пожежа на газопроводі
У тимчасово окупованій Макіївці стався потужний вибух, палає магістральний газогін
22:06
Оновлено
Двох українців, яких вважали загиблими, врятували з-під завалів у Туреччині
21:49
школа, вчителька
Учителі пенсійного віку можуть працювати не лише за контрактом – рішення КСУ
21:42
Leopard 2
Перші танки Leopard 2 прибудуть в Україну в кінці березня, - міноборони ФРН
21:29
В United24 з'явився перший представник від Франції
21:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війська РФ знищують містечка й села на Донбасі, а в ЄС сваряться через злиті дані про візит Зеленського до Брюсселя. Світові ЗМІ про Україну 7 лютого
21:25
Оновлено
В Україну з першим візитом прибув новий міністр оборони ФРН
У Київ з першим візитом прибув новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
21:20
світло
Укренерго оприлюднив графіки вимкнень світла на 8 лютого
21:03
Володимир Зеленський
Усі ворожі сценарії опрацьовуємо, - Зеленський про ситуацію на фронті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV