В ISW пояснили, навіщо Газпром створить власну ПВК
Газпром може створити власну приватну охоронну службу, щоб нормалізувати пов’язані з державою воєнізовані угруповання та підірвати недержавні ПВК
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
"Російська державна енергетична компанія "Газпром" може створити власну приватну охоронну службу, ймовірно, намагаючись нормалізувати пов’язані з державою воєнізовані угруповання та підірвати приватні військові компанії (ПВК)", - йдеться у повідомленні Інституту.
Так, Головне управління військової розвідки України (ГУР) 7 лютого повідомило, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін дав доручення дочірній компанії Газпрому "Газпром нафта" створити приватну охоронну службу з 70% акцій статутного капіталу.
Прогнозуючи на те, що державні та приватні енергетичні компанії не є чимось незвичайним для захисту своїх активів, ГУР зазначила, що створення цього ПВК узгоджується з поточною напруженістю між Кремлем і фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.
Проте аналітики вважають, що Росія може використовувати ці сили безпеки Газпрому не для захисту російських енергетичних активів.
- Раніше ISW наголошував на тому, що у Кремлі використали позов Євгена Пригожина проти журналіста Олексія Венедиктова, аби ще більше зменшити вплив власника ПВК Вагнера у РФ.
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