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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В ISW пояснили, що стоїть за заявами Путіна про загрозу розпаду РФ

В ISW пояснили, що стоїть за заявами Путіна про загрозу розпаду РФ

28 лютого, 2023 вiвторок
06:38
війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін робить заявив про загрозу існуванню Росії, аби збільшити підтримку війни всередині країні та залякати Захід її можливим розпадом

Про це пише Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка неправдиво представляє війну Росії в Україні як екзистенційну, від результатів якої залежить подальше існування РФ. 

Зокрема, 26 лютого президент Росії Володимир Путін попередив, що не знає, чи зможе "російський етнос вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "знищити РФ та встановити контроль над її уламками". 

Заступник голови радбезу Дмитро Медведєв висловив подібні тези у статті "Точки неповернення".

При цьому, жоден західний високопосадовець не закликав до розвалу Російської Федерації, а світові лідери наголошували, що метою України є лише звільнення окупованих територій. 

"Висловлювання Путіна спрямовані на те, щоб підживити підтримку війни в Росії та розпалити на Заході страх щодо нестабільності, яка настане після розпаду РФ. Також Кремль намагається підірвати допомогу Заходу Україні та переконати його змусити Київ прийняти вимоги Росії", - дійшли висновку в ISW. 

  • 25 лютого Дмитро Медведєв заявив, що РФ воює в Україні проти цілої імперії ворогів, які нібито мають на меті "задушити" Росію. 
  • 26 лютого Володимир Путін заявив, що Захід нібито прагне розділити Росію на частини, що поставить під загрозу існування російського етносу. 

 
Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
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