Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка неправдиво представляє війну Росії в Україні як екзистенційну, від результатів якої залежить подальше існування РФ.

Зокрема, 26 лютого президент Росії Володимир Путін попередив, що не знає, чи зможе "російський етнос вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "знищити РФ та встановити контроль над її уламками".

Заступник голови радбезу Дмитро Медведєв висловив подібні тези у статті "Точки неповернення".

При цьому, жоден західний високопосадовець не закликав до розвалу Російської Федерації, а світові лідери наголошували, що метою України є лише звільнення окупованих територій.

"Висловлювання Путіна спрямовані на те, щоб підживити підтримку війни в Росії та розпалити на Заході страх щодо нестабільності, яка настане після розпаду РФ. Також Кремль намагається підірвати допомогу Заходу Україні та переконати його змусити Київ прийняти вимоги Росії", - дійшли висновку в ISW.