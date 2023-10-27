В ISW пояснили, як візит делегації ХАМАС до Росії пов'язаний з війною в Україні
Росія запросила делегацію ХАМАС до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі надалі відвертати увагу США та Заходу від України
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що 26 жовтня високопоставлена делегація ХАМАС прибула до Москви. Її очолював член політбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. До неї також увійшов так званий міністр охорони здоров’я Сектору Гази Басем Наїм.
Представники ХАМАС провели у Москві зустріч із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим та заступником міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані та високо оцінили позицію Росії щодо війни в Ізраїлі.
У відповідь, міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило запрошення ватажків ХАМАС до РФ.
"Кремль продовжуватиме використовувати війну Ізраїлю та ХАМАС для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на скорочення уваги та підтримки США та Заходу до України", - дійшли висновку в ISW.
- 26 жовтня делегація ХАМАС прибула до Москви. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило рішення російської влади.
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