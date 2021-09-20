В Італії почали щепитися третьою дозою вакцини проти коронавірусу

Про це повідомляє ANSA.

Італія почала пропонувати третю дозу вакцини від COVID-19 вразливим групам населення.

До такої групи відносять людей з ослабленою імунною системою та тих, кому робили трансплантацію.

Італійське агентство ліків AIFA рекомендувало використовувати для третього щеплення вакцини компаній Pfizer та Moderna.

Очікується, що близько трьох мільйонів осіб отримають третю дозу вакцини.

Нагадаємо, журналістка Маріанна Сороневич, яка проживає в Римі, розповіла, що в Італії вакциновано близько 65% дорослого населення. Вона заявила, що "зелений" COVID-паспорт в Італії є обов’язковим майже у всіх аспектах життя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb