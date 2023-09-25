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В Італії помер ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра"

25 вересня, 2023 понедiлок
11:48
Світ лікарня, смерть

Уночі неділі, 24 вересня, після тривалої онкологічної хвороби помер 61-річний "останній хрещений батько" та ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що мер центрального італійського міста Л'Аквіла підтвердив смерть Денаро в лікарні "після загострення його хвороби".

За словами мера, його смерть "ставить крапку в історії про насильство та кров". 

У січні 61-річний Денаро, який переховувався з 1993 року, був затриманий у приватній клініці в Палермо, де він періодично проходив лікування від пухлини під вигаданим ім'ям Андреа Бонафеде.

У серпні його перевели з в'язниці суворого режиму в Аквілі і помістили в міську лікарню Сан-Сальваторе, оскільки стан його здоров'я погіршився і був "несумісний" з суворим тюремним режимом, в якому він утримувався.

За повідомленням газети Corriere della Sera, його вже готують до поховання в родинній усипальниці поряд з батьком, доном Чіччо, який також був главою місцевого клану.

Хто такий Маттео Мессіна Денаро

Денаро народився в Кастельветрано, Сицилія, в 1962 році. Він процвітав у сімейному бізнесі, побудувавши нелегальну багатомільярдну імперію у сферах перероблювання відходів, вітроенергетики та роздрібної торгівлі.

У 2002 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за те, що він особисто вбив або замовив вбивство десятків людей.

Пошуки Денаро ускладнювалися майже повною відсутністю свіжих фотографій. Маючи лише кілька фотографій, зроблених наприкінці 1980-х - на початку 90-х років, італійська влада реконструювала його зовнішність у цифровому вигляді, використовуючи новітні комп'ютерні технології та інформацію, надану мафіозними перебіжчиками.

За ці роки десятки людей були заарештовані замість нього у справах про помилкову особу. У 2019 році військова поліція карабінерів провела рейд у сицилійській лікарні, щоб заарештувати чоловіка з Кастельветрано, який лікувався у неврологічному відділенні.

Протягом 30 років щоразу, коли слідчі, здавалося, наближалися до своєї цілі, Денаро зникав лише для того, щоб знову з’явитися деінде.

Поліція каже, що більшу частину 2022 року він провів, переховуючись у Кампобелло-ді-Мадзара, містечку з населенням близько 11 тисяч осіб, розташованому неподалік від будинку його матері на заході Сицилії. Він спілкувався з іншими мафіозі за допомогою невеликих шматочків паперу, іноді написаних кодом, які розповсюджували через месенджери, деякі з яких були перехоплені поліцією.

Після арешту Денаро перевели до в'язниці суворого режиму в центральноіталійському місті Аквіла, де він продовжив лікування від раку.

Кримінал
Італія
мафія
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