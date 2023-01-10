В Італії пояснили, чому зволікають із наданням Україні систем ППО

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, передає Reuters.

Так, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T. 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку цих систем.

"Немає гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб інструменти працювали, військове командування працює над цим", - сказав Таяні, пояснюючи зволікання з передачею озброєння.

Раніше видання La Repubblica з посиланням на джерела в дипломатичних колах писало, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єрки Італії Франческо Тало 5 січня обговорив питання постачання Україні нового пакету допомоги від Італії. За даними джерел, Салліван закликав Тало пришвидшити передачу систем ППО.

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