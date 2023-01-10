В Італії пояснили, чому зволікають із наданням Україні систем ППО
Італія має намір передати Україні системи ППО, однак для цього має бути вирішено низку технічних питань
Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, передає Reuters.
Так, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T. 14 грудня Франція та Італія схвалили поставку цих систем.
"Немає гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб інструменти працювали, військове командування працює над цим", - сказав Таяні, пояснюючи зволікання з передачею озброєння.
- Раніше видання La Repubblica з посиланням на джерела в дипломатичних колах писало, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єрки Італії Франческо Тало 5 січня обговорив питання постачання Україні нового пакету допомоги від Італії. За даними джерел, Салліван закликав Тало пришвидшити передачу систем ППО.
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