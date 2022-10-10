В Італії прокинувся вулкан: у море вивергається лава, - Reuters
На італійському острові Стромболі, на півночі від Сицилії, прокинувся вулкан. У море вивергається лава й попіл
Про це повідомляє Reuters.
У зв’язку з початком виверження служба цивільного захисту підвищила рівень попередження до помаранчевого, що передбачає ретельніший моніторинг ситуації.
Місцевих мешканців закликають стежити за новинами й рекомендаціями органів цивільного захисту, уникати перебування надворі та біля вікон, на випадок, якщо їх виб'є вибуховою хвилею від виверження.
- 3 серпня виверження вулкана почалось неподалік ісландської столиці Рейк’явіка. Ейнар Хьорлейфссон, фахівець із природних небезпек із Метеорологічного бюро Ісландії, підтвердив, що відбулося виверження вулкана зі 100-метрової тріщини Мерардалір біля Фагранесф’яля.
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