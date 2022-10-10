Про це повідомляє Reuters.

У зв’язку з початком виверження служба цивільного захисту підвищила рівень попередження до помаранчевого, що передбачає ретельніший моніторинг ситуації.

Місцевих мешканців закликають стежити за новинами й рекомендаціями органів цивільного захисту, уникати перебування надворі та біля вікон, на випадок, якщо їх виб'є вибуховою хвилею від виверження.

3 серпня виверження вулкана почалось неподалік ісландської столиці Рейк’явіка. Ейнар Хьорлейфссон, фахівець із природних небезпек із Метеорологічного бюро Ісландії, підтвердив, що відбулося виверження вулкана зі 100-метрової тріщини Мерардалір біля Фагранесф’яля.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb