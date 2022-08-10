Про це інформує ANSA.

Це перший такий випадок в країні. Заступник прокурора Генуезького окружного управління по боротьбі з мафією та тероризмом Марко Зокко звинувачує 19-річного Кевіна Чіаппалоне в тому, що він є найманцем та вступив до "Української Інтернаціональної бригади" (ймовірно, мова йде про Інтернаціональний легіон - Ред.).



Тепер італійцю, прихильнику ультраправого руху CasaPound, загрожує позбавлення волі від двох до семи років.



Відділ загальних розслідувань і спеціальних операцій Італії почав розслідування після заяв молодого чоловіка тижневику "Панорама", в яких він казав, що хоче виїхати захищати Україну після того, як почув слова Путіна про "денацифікацію країни".



Як стало відомо, Чіаппалоне, без жодного досвіду служби в армії чи користування зброєю, виїхав у травні та, ймовірно, потрапив в країну через польський кордон. Слідчі опитали кількох людей з CasaPound та зʼясували, що хлопець все організував самостійно через Інтернет. До Польщі він прибув літаком, а звідти автобусом доїхав до України.

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