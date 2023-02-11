В Італії та Бельгії затримали двох депутатів Європарламенту за підозрою у корупції
Двох депутатів Європейського парламенту підозрюють в отриманні хабарів від Катару та Марокко в обмін на підтримку рішень цих країн в ЄП
Про це інформує DW.
Зазначають, що ввечері 10 лютого в Італії затримали євродепутата Андреа Коццоліно на підставі європейського ордера на арешті. Того ж дня іншого депутата Європарламенту Марка Тарабеллу заарештували й допитали в прокуратурі в Брюсселі, Бельгія.
Обох політиків звинувачують в отриманні вигоди від "третіх країн" в обмін на рішення в Європейському парламенті. DW зазначає, що мовиться про Катар і Марокко.
Тарабеллу підозрюють у тому, що він упродовж двох років "підтримував певні позиції в Європейському парламенті на користь третьої країни в обмін на грошові виплати". Загальна сума виплат складає від 120 до 140 тис. євро.
Коццоліно своєю чергою підозрюють у причетності до "актів корупції, які виникли внаслідок втручання однієї чи кількох іноземних держав з метою вплинути на дебати та рішення, які ухвалюються в Європейському парламенті". За це депутатові також обіцяли грошову винагороду.
Наголошують, що обох депутатів ще на початку лютого позбавили депутатської недоторканості. Це сталося на тлі розслідування корупційних діянь. Також обох депутатів виключили з групи соціал-демократів в Європарламенті.
- Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі затримали в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням щодо Катару, після цього її виключили з власної політичної партії у Греції та призупинили членство в політгрупі Європарламенту. 11 грудня Кайлі заарештували.
- Згодом Європарламент проголосував за позбавлення Єви Кайлі статусу віцепрезидента.
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