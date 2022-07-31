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В Італії вбивство в центрі міста африканського мігранта викликало дебати у суспільстві

31 липня, 2022 неділя
06:51
Світ

Смерть мігранта, на якого напали серед білого дня в центральній Італії, викликала обурення суспільства

Про це пише BBC.

У п'ятницю на відео було знято напад італійця на нігерійського вуличного торговця в центрі міста Чивітанова-Марке.

На записі, зробленому глядачами без будь-яких спроб втрутитися, видно, як жертву тримає на землі білий чоловік.

32-річного італійця затримали за підозрою у вбивстві та пограбуванні.

Відео нападу, яке швидко поширилося на італійських новинних веб-сайтах і в соціальних мережах, шокувало суспільство, багато хто підкреслив "байдужість" свідків.

Обставини інциденту невідомі.

Ім'я жертви - Аліка Огорчукву, одружений батько двох дітей. Його дружина, яку звали Чаріті Оріачі, не могла стримати сліз, коли розповіла ЗМІ, як їй показали тіло її чоловіка, що лежить на землі.

У суботу сотні людей з місцевої нігерійської громади вийшли на вулиці Чівітанова-Марке в регіоні Марке, щоб вимагати справедливості.

Напад також засудили італійські політики.

Енріко Летта, лідер лівої Демократичної партії, сказав, що те, що сталося, "жахає".

"Нечувана лють. Повсюдна байдужість. Не може бути виправдання", - написав він у твіттері.

Лідер правих Маттео Сальвіні також висловив обурення через смерть, заявивши, що "безпека не має кольору" і "потрібно повернутися до права".

Додамо, що в Італії на 25 вересня призначено дострокові парламентські вибори. Маріо Драгі обіймав посаду прем'єр-міністра 18 місяців, і пішов у розпал найбільшої за останнє десятиліття політичної кризи

  • Нагадаємо, в Італії скандал через можливу причетність Росії до розпаду урядової коаліції

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Новини
Італія
мігранти
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