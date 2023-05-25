В Італії викрили мережу чорних археологів: вилучили 3 500 артефактів
Шістнадцять людей було заарештовано та понад 3500 артефактів вилучено після виявлення італійською поліцією мережі археологічних мародерів та міжнародних торговців давньогрецькими та римськими реліквіями
Про це повідомляє Reuters.
Заарештованим висунули обвинувачення, зокрема у злочинній змові, незаконних розкопках, крадіжці, торгівлі краденим і незаконному експорті товарів, повідомили у заяві підрозділу карабінерів з охорони культурної спадщини у середу, 24 травня.
Ще п’ятеро підозрюваних уникли арешту, але їх зобов'язали з’явитися у поліцію.
Карабінери знайшли сотні золотих, срібних і бронзових монет давньогрецьких і римських часів, а також ювелірні вироби, тарілки, чашки, глеки та мініатюри, що датуються IV століттям до нашої ери та III століттям нашої ери.
Предмети, які були отримані з незаконних розкопок у південних регіонах Апулії, Кампанії та Базилікати і які мали бути нелегально вивезені за кордон, мають "неоціненну історичну та художню цінність та величезну комерційну вартість", заявили у поліції.
Італія вже давно має проблеми з розграбуванням і контрабандою своєї художньої та археологічної спадщини, але останніми роками влада досягла більших успіхів у розшуку злочинців та поверненні вкрадених речей.
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