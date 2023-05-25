В Італії викрили мережу чорних археологів: вилучили 3 500 артефактів

Про це повідомляє Reuters.

Заарештованим висунули обвинувачення, зокрема у злочинній змові, незаконних розкопках, крадіжці, торгівлі краденим і незаконному експорті товарів, повідомили у заяві підрозділу карабінерів з охорони культурної спадщини у середу, 24 травня.

Ще п’ятеро підозрюваних уникли арешту, але їх зобов'язали з’явитися у поліцію.

Карабінери знайшли сотні золотих, срібних і бронзових монет давньогрецьких і римських часів, а також ювелірні вироби, тарілки, чашки, глеки та мініатюри, що датуються IV століттям до нашої ери та III століттям нашої ери.

Предмети, які були отримані з незаконних розкопок у південних регіонах Апулії, Кампанії та Базилікати і які мали бути нелегально вивезені за кордон, мають "неоціненну історичну та художню цінність та величезну комерційну вартість", заявили у поліції.

Італія вже давно має проблеми з розграбуванням і контрабандою своєї художньої та археологічної спадщини, але останніми роками влада досягла більших успіхів у розшуку злочинців та поверненні вкрадених речей.