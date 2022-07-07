Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Краєзнавчий та Художній музеї залишилися без своїх колекцій, які є культурним спадком міста та регіону. А самі установи знищили. Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати", - зазначили у відомстві.

У міськраді зауважли, що під час Другої світової нацисти так само грабували музеї й вивозили експонати до своєї країни.

"Рашисти впевнено повторюють їх шлях, але вже під іншим прапором та гаслом. Вони повернули у наш дім "ніколи знову". Покарання буде, а на воєнних злочинців чекає кара. Ми все повернемо до українського Маріуполя!" - наголосили в заяві.

6 липня міськрада повідомила, що в Маріуполі росіяни розібрали головний фонтан під виглядом реконструкції й викрали його деталі до Донецька.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb