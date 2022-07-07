"Як нацисти під час Другої світової": із музеїв Маріуполя росіяни викрали всі цінні експонати, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни викрали з Художнього та Краєзнавчого музеїв усі цінні експонати, а самі установи зруйнували
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Краєзнавчий та Художній музеї залишилися без своїх колекцій, які є культурним спадком міста та регіону. А самі установи знищили. Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати", - зазначили у відомстві.
У міськраді зауважли, що під час Другої світової нацисти так само грабували музеї й вивозили експонати до своєї країни.
"Рашисти впевнено повторюють їх шлях, але вже під іншим прапором та гаслом. Вони повернули у наш дім "ніколи знову". Покарання буде, а на воєнних злочинців чекає кара. Ми все повернемо до українського Маріуполя!" - наголосили в заяві.
- 6 липня міськрада повідомила, що в Маріуполі росіяни розібрали головний фонтан під виглядом реконструкції й викрали його деталі до Донецька.
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