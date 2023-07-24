В Італії затримали 82 мафіозі

Про це інформує ANSA .

Зазначають, що затриманих звинувачують в незаконному зберіганні зброї і незаконному обігу наркотиків. За даними поліції, організація під назвою "Фірма" уклала угоду щодо розповсюдження наркотиків, зокрема кокаїну, на суму 1 млн євро на рік в районі Фоджа.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі назвав цю операцію демонстрацію рішучих дій держави. Своєю чергою губернатор Апулії Мікеле Еміліано додав, що "ми показали присутність держави в регіоні".