В Італії затримали 82 мафіозі
В Італії в понеділок, 24 липня, правоохоронці затримали 82 членів мафіозного угруповання в місті Фоджа
Про це інформує ANSA .
Зазначають, що затриманих звинувачують в незаконному зберіганні зброї і незаконному обігу наркотиків. За даними поліції, організація під назвою "Фірма" уклала угоду щодо розповсюдження наркотиків, зокрема кокаїну, на суму 1 млн євро на рік в районі Фоджа.
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі назвав цю операцію демонстрацію рішучих дій держави. Своєю чергою губернатор Апулії Мікеле Еміліано додав, що "ми показали присутність держави в регіоні".
- 10 липня повідомлялося, що в Італії заарештували 18 членів впливового мафіозного клану Ресуттана, яких підозрюють у торгівлі наркотиками та незаконному зберіганні зброї.
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