В Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра", який переховувався 30 років

Про це повідомляє міністр оборони Італії Гвідо Кросетто у Twitter.

"Маттео Мессіна Денаро заарештовано! Вітаємо поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня працюють у тиші, щоб захистити справедливість", - зазначив він.

Маттео Мессіна Денаро вважається одним з ватажків мафіозної організації "Коза ностра". Його заарештували через 30 років після того, як він утік від правосуддя.