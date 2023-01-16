В Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра", який переховувався 30 років
Італійські правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро
Про це повідомляє міністр оборони Італії Гвідо Кросетто у Twitter.
"Маттео Мессіна Денаро заарештовано! Вітаємо поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня працюють у тиші, щоб захистити справедливість", - зазначив він.
Маттео Мессіна Денаро вважається одним з ватажків мафіозної організації "Коза ностра". Його заарештували через 30 років після того, як він утік від правосуддя.
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