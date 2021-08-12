В Івано-Франківську вчителям будуть давати премію за щеплення від COVID-19

Про це він повідомив в інтерв'ю на радіо "Західний Полюс".



"Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть - це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати преміями тих вчителів та вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися - отримуйте премію від міста", - сказав Марцінків.



За його словами, в місті є школи, де понад 90% вчителів вакцинувалися, а є заклади освіти, де отримали щеплення менше ніж 30% освітян.



Мер зазначив, що у школах і садочках необхідно збільшити кількість вакцинованих педагогів, щоб не переходили на дистанційне навчання.

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