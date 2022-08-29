В Івано-Франківську відновили систему оповіщення про повітряні тривоги
В Івано-Франківську ввечері 28 серпня повністю відновлено централізоване включення сирен під час повітряної тривоги
Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"У м. Івано-Франківськ повністю відновлено централізоване включення сирен. Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах", - зазначила вона.
За її словами, над усуненням проблем продовжує працювати аварійна бригада. Найближчим часом всі несправності будуть відремонтовані.
Як повідомляв Укрінформ, на Івано-Франківщині вийшла з ладу система оповіщення про повітряні тривоги, тому сирени вмикали вручну, що вимагає більше часу.
- 28 серпня на Івано-Франківщині вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення. Раніше система вже виходила з ладу через грозу 14 серпня.
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