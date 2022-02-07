В Ізраїлі вчені створили імплант, що дає змогу ходити паралізованим людям

Робота вчених опублікована у журналі Advanced Science.



Зазначається, що вони протестували пристрій на 15 мишах із паралічем — 12 із них знову змогли пересуватися.



Створення імплантату починалося із біопсії живота. Потім вчені вилучають жирові клітини і перепрограмують їх у "початковий стан", щоб вони могли стати будь-якою клітиною в організмі.



Після цього матеріал розміщують у пробірку на 30 днів для вирощування спинного мозку.



Миші отримали спинні імплантати, вирощені із клітин трьох людей.



Дослідники хочуть виростити унікальний хребет для кожного пацієнта, використовуючи клітини їхнього власного тіла, щоб організм не викликав відторгнення.



Випробування на людях розпочнуть за три роки.



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