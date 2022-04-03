В Ізюмі і навколишніх селах лишилося 15-20 тис. мешканців, місто на 80% зруйноване - заммера

Про це розповів заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін в розмові з "Укрінформом".



"Організованими міською владою коридорами один раз ми вивезли 250 людей, і другий раз – 44 автобуса людей – це 2,5-3 тис. Багато людей залишали місто на власному транспорті, на свій страх і ризик, і їх ми не можемо підрахувати точно. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день в Ізюмі та селах у передмісті – це Кам’янка, Суха Кам’янка, Топальське – заблоковано і потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч осіб", – сказав Мацокін.



Люди, що лишилися в місті, потерпають від бойових дій та перебувають у небезпеці, підкреслив він.



За словами заммера, бомбардування міста носило хаотичний характер. Інтенсивне бомбардування почалося 6 березня. Близько 80% житлової забудови міста зруйновано.



"Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст... центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури", – розповів Володимир Мацокін.

Нагадаємо, станом на 31 березня під Ізюмом відбувалися запеклі бої, у місті – гуманітарна катастрофа.