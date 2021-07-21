В Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі

Про це розповідає російський "Интерфакс".



Влада Карелії ввела режим НС на всій території республіки через лісові пожежі, повідомив міністр природних ресурсів і екології регіону Андрій Карпилович журналістам в середу.



Режим діятиме з 20 липня по 1 серпня.



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Напередодні повідомлялося, що площа палаючих лісів на території Карелії з понеділка зросла майже на третину - до 5,9 тис. га.



Режим НС також оголосили в Якутії. Там за місяць згоріло понад 1,5 млн га лісу. У зоні задимленості знаходяться 107 населених пунктів республіки.



На ранок 21 липня в Карелії діяли 33 лісових пожежі на площі майже 7,3 тис. га. Через дим було обмежено рух на федеральній трасі, а жителів селища Найстен'ярві евакуювали жителів через вогонь, що підступив до селища. З початку пожежонебезпечного сезону на території Карелії виникло 250 лісових пожеж на площі майже 9 тис. га, зазначили в МНС Росії.