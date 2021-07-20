В США від лісових пожеж згоріло 120 тис. га в Орегоні
Журналісти називають цьогорічні пожежі в Орегоні одними з наймасштабніших в історії штату: 2 тис. жителів покинули свої домівки, вогонь поглинув 160 будівель
Про це розповідає ВВС.
Понад 2 тис. пожежників задіяні в гасінні пожежі на території Орегону.
З 6 липня вогонь охопив територію еквівалентну розміру Лос-Анджелеса.
Це одна з понад 80 основних пожеж, що вирують у 13 штатах США, спричинених хвилями спеки та сильним вітром.
Зміна клімату збільшує ризик спекотної сухої погоди, яка може спричинити пожежі.
Світ уже нагрівся приблизно на 1,2 ° С з початку промислової ери, і температури будуть продовжувати зростати, якщо уряди у всьому світі не будуть різко скорочувати викиди.
Влада заявила, що чверть периметру пожежі була локалізована.
"Ми проводимо пожежні операції протягом дня і всієї ночі", - заявив командуючий пожежними подіями Джо Гессель у понеділок.
"Цей вогонь є справжнім викликом, і ми дивимось на стійку битву на найближче майбутнє".
- Нагадаємо, за останній тиждень площа охоплена пожежами в Орегоні зросла вдвічі - з 60 тис. га до 121 тис. га
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