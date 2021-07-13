У США через аномальну спеку лісові пожежі охопили 10 західних штатів
Через пожежі на західному узбережжі США у штаті Орегон під загрозою опинилось електропостачання 30-мільйонної Каліфорнії
Про це повідомляє Associated Press.
За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, майже 60 лісових пожеж випалили сухі дерева та кущі від Аляски до Вайомінгу. Найбільші осередки вогню зберігаються в Аризоні, Айдахо та Монтані.
Рятувальники називають цю пожежу однією з найбільш екстремальних, оскільки в умовах сильної спеки її дуже складно погасити.
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У штаті Орегон пожежі охопили 150 тис. акрів лісів (60,7 тис. га).
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