У США через аномальну спеку лісові пожежі охопили 10 західних штатів

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, майже 60 лісових пожеж випалили сухі дерева та кущі від Аляски до Вайомінгу. Найбільші осередки вогню зберігаються в Аризоні, Айдахо та Монтані.

Рятувальники називають цю пожежу однією з найбільш екстремальних, оскільки в умовах сильної спеки її дуже складно погасити.



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У штаті Орегон пожежі охопили 150 тис. акрів лісів (60,7 тис. га).

