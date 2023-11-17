В Києві пройде виставка робіт загиблого фотографа та військового Віктора Гурняка

Еспресо - інформаційний партнер заходу.

Віктор Гурняк — журналіст, фотокореспондент, пластун. Народився в 1987 році у селі Городниця Тернопільської області. Як фотокореспондент у різні роки працював у тернопільській щоденній газеті «20 хвилин», інформаційному агентстві УНІАН, міжнародній інформаційній агенції Reuters, онлайн-медіа INSIDER. Був редактором пластового часопису «Цвіт України». Віктор очолював в Тернополі Молодіжну громадську організацію «Фундація регіональних ініціатив». Разом із друзями заснував фотоагенцію LUFA. Був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 року.

Влітку 2014-го Віктор добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу, коли вивозив на машині поранених з поля бою поблизу села Сміле Луганської області. Посмертно нагороджений низкою відзнак, зокрема орденом «За мужність» ІІІ ступеня (2014), Пластовим Залізним Хрестом (2015), Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (2015), відзнакою «Народний Герой України» (2015), орденом “Сталевий Хрест Непереможних”. У 2015 році Віктору присвоїли звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У 2021 році Віктор Гурняк отримав звання Героя України та ордену “Золота Зірка” за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Виставка “Від Майдану до війни”, що експонуватиметься у просторі Українського ПЕН, нараховує понад 30 фоторобіт. Це світлини, зроблені Віктором під час Революції Гідності, служби Віктора у війську, а також кадри із приватного життя автора. Після 2014 року виставка експонувалась у Львові, Івано-Франківську, Рівному та Києві. Роботи Віктора у грудні 2014 року були представлені у Європарламенті. Фотовиставки Гурняка після 2014 року відбувались також у США, Естонії, Польщі, Німеччині.

Участь у відкритті виставки у київському просторі Українського ПЕН візьмуть рідні, друзі, колеги і побратими Віктора Гурняка: батьки Віктора Марія та Петро Гурняки; фотограф і військовий Маркіян Лисейко; громадська діячка і народна депутатка Соломія Бобровська; фотограф Петро Задорожний; друг і побратим Віктора Ярослав Карвас. Модеруватиме захід виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен.

Також 21 листопада відбудеться показ документального короткометражного фільму про Віктора Гурняка, який у 2015 році підготувало hromadske. Авторка ідеї фільму — Анастасія Станко; оператори — Петро Задорожний, Ростислав Ковальчук; монтаж — Анна Цигима.

Відкриття “Від Майдану до війни” відбудеться 21 листопада о 19:00 у просторі PEN Ukraine.

Адреса: Київ, вул. Лук’янівська, 14а, метро “Контрактова площа”.

Щоб відвідати поді потрібно заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/2DicYxjHR61VjbHW9

Роботи Віктора Гурняка у просторі PEN Ukraine експонуватимуться до 30 грудня.