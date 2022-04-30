В Київській області продовжили комендантську годину до 8 травня

Про це пише у Telegram голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

"Попереду визначні для українців дати – час, коли ми вшановуємо пам'ять померлих. Ворог підступний, обстріли ракетами не припиняв навіть у Великодні дні. Тому зараз як ніколи важливо дотримуватися вимог та рішень, які запроваджуються на місцях. Такі заходи допомагають захистити населення від провокаційних дій загарбника", – пише Павлюк.

Він нагадав, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці й в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або ж пішки. Правила діють крім випадків, коли людина задіяна в роботі критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи.

Також повідомляли, що в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

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