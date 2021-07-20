В кожному райцентрі України працюватимуть центри вакцинації, - Ляшко

Про це він сказав під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".



"Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - сказав він.



Ляшко зазначив, що наразі в інфраструктуру кампанії вакцинації від COVІD-19 включені 3127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальний центрів, працюють 800 мобільних вакцинальний бригад.



"Ми повинні готуватися до потенційного росту захворюваності, який може бути викликаний штамом "Дельта", - сказав він.

Нагадаємо, що 81 015 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 липня 2021 року.