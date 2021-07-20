В кожному райцентрі України працюватимуть центри вакцинації, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що центри вакцинації від COVІD-19 відкриють в кожному районному центрі країни
Про це він сказав під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - сказав він.
Ляшко зазначив, що наразі в інфраструктуру кампанії вакцинації від COVІD-19 включені 3127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальний центрів, працюють 800 мобільних вакцинальний бригад.
"Ми повинні готуватися до потенційного росту захворюваності, який може бути викликаний штамом "Дельта", - сказав він.
- Нагадаємо, що 81 015 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 липня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.85Продаж 32.23
- Актуальне
- Важливе