За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 81 тис. людей
81 015 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 липня 2021 року
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані - 30 748 людей.
Протягом доби працювали:
- 583 мобільні бригади,
- 1 394 пункти щеплення;
- 50 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 2 717 790 людей, з них отримали 1 дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.
- Нагадаємо, що 19 липня в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків COVID-19.
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