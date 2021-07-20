За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 81 тис. людей

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані - 30 748 людей.



Протягом доби працювали:

- 583 мобільні бригади,

- 1 394 пункти щеплення;

- 50 центрів вакцинації.



Від початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 2 717 790 людей, з них отримали 1 дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.



Нагадаємо, що 19 липня в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків COVID-19.