За добу в Україні виявили майже 600 нових випадків коронавірусу
19 липня в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 13)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 279 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 540 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 459 осіб,
- методом ІФА – 8 387 осіб,
- експрес-тестами – 12 565 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 275 осіб;
- одужало – 2 181 925 осіб;
- летальних випадків – 52 756;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
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